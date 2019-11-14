У Росії під час уроку раптово помер школяр

У Хабаровську (Росія) в школі №58 під час уроку раптово помер 11-річний учень 5-го класу.

За попередніми даними, хлопчикові стало погано ще перед уроками, пише OBOZREVATEL з посиланням на Lenta.ru.

Очевидці розповіли, що хлопчик сильно закричав, схопився за голову і впав. Імовірно, у нього стався розрив аневризми, але точну причину смерті покаже розтин. Швидка допомога виїхала на виклик о 07:43 і була на місці о 07:52, але лікарі не встигли допомогти.

"У МОЗ з'ясували, що дитина регулярно проходила профілактичні огляди. Прокуратура почала перевірку", – йдеться в повідомленні.

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