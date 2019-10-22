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У Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда: момент потрапив на відео

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У Казані (Росія) мати прив'язала за шию до велосипеда свого сина, який їхав за нею на самокаті.

На відео, яке опубліковано у Telegram-каналі "Інформатор", видно, як жінка виїхала на проїзну частину, де немає пішохідного переходу. У цей час дитина впала (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Своїми діями росіянка створила небезпечну ситуацію на дорозі. На відео також можна побачити, як жінка обернулася, побачила, що її дитина на землі і зупинилася. Вона підняла самокат, попрямувала на узбіччя і не допомогла дитині.

Хлопчик пішов з дороги в той час, коли прив'язана до нього мотузка натягнулася і у нього не було іншого вибору.

У Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда

У Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда

Скріншот відео

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Тема
Батьки і діти
Місце
Росія Казань
Теги
постраждала дитина дитина Новини Росії
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