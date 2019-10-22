У Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда: момент потрапив на відео

У Казані (Росія) мати прив'язала за шию до велосипеда свого сина, який їхав за нею на самокаті.

На відео, яке опубліковано у Telegram-каналі "Інформатор", видно, як жінка виїхала на проїзну частину, де немає пішохідного переходу. У цей час дитина впала (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Своїми діями росіянка створила небезпечну ситуацію на дорозі. На відео також можна побачити, як жінка обернулася, побачила, що її дитина на землі і зупинилася. Вона підняла самокат, попрямувала на узбіччя і не допомогла дитині.

Хлопчик пішов з дороги в той час, коли прив'язана до нього мотузка натягнулася і у нього не було іншого вибору.

У Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда Скріншот відео

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