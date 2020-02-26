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У Росії двоє підлітків з рушницями готувалися влаштувати масове побоїще в школі

1.3т
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Двоє 15-річних хлопців готували масове вбивство в одній зі шкіл міста Саратова (Росія). ФСБ вдалося припинити підготовку до нападу.

Підлітки планували використовувати під час побоїща обріз мисливської рушниці і суміші за інтернет-рецептами. Зброю вони зберігали на території закинутого бомбосховища, де їх затримали спецслужби, пише РІА Новини (щоб переглянути відео затримання хлопців, доскрольте до кінця сторінки).

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Під час допиту підлітки зізналися, що планували напад на травень 2020 року і мали план. Вони були учасниками спільнот у соцмережі, які пропагували ідеологію масових вбивств. Підлітки зізналися, що хотіли вбити приблизно 40 осіб, а злочин готували через помсту.

Зброя, яку підлітки планували використовувати під час побоїща

Зброя, яку підлітки планували використовувати під час побоїща

Скріншот відео

Затримані підлітки з Саратова

Затримані підлітки з Саратова

Скріншот

Поліція порушила кримінальну справу про підготовку вбивства двох і більше осіб групою осіб за попередньою змовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підлітки, які готували теракти в школах Керчі, що в анексованому Криму, вели "групи смерті" у соцмережах, де схиляли користувачів до аналогічних злочинів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
зброя ФСБ вбивство Новини Росії
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Roma Roma
Roma Roma
ОЙ! скрепненько!
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Roma Roma
Roma Roma
Кристина Стефанова, мне очень приятно! Моё имя ты видела! Меня зовут Roma!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Roma Roma, дeбил
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