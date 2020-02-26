У Росії двоє підлітків з рушницями готувалися влаштувати масове побоїще в школі

Двоє 15-річних хлопців готували масове вбивство в одній зі шкіл міста Саратова (Росія). ФСБ вдалося припинити підготовку до нападу.

Підлітки планували використовувати під час побоїща обріз мисливської рушниці і суміші за інтернет-рецептами. Зброю вони зберігали на території закинутого бомбосховища, де їх затримали спецслужби, пише РІА Новини (щоб переглянути відео затримання хлопців, доскрольте до кінця сторінки).

Під час допиту підлітки зізналися, що планували напад на травень 2020 року і мали план. Вони були учасниками спільнот у соцмережі, які пропагували ідеологію масових вбивств. Підлітки зізналися, що хотіли вбити приблизно 40 осіб, а злочин готували через помсту.

Зброя, яку підлітки планували використовувати під час побоїща Скріншот відео

Затримані підлітки з Саратова Скріншот

Поліція порушила кримінальну справу про підготовку вбивства двох і більше осіб групою осіб за попередньою змовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підлітки, які готували теракти в школах Керчі, що в анексованому Криму, вели "групи смерті" у соцмережах, де схиляли користувачів до аналогічних злочинів.

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