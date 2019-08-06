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У Росії дитина втекла з дитсадка на іграшковій машині

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У Нижньому Тагілі (Російська Федерація) шестирічний хлопчик з особливостями розвитку втік з дитячого садка №23 "Фонтанчик" на іграшковій машині.

Як повідомляється у пресслужбі прокуратури Свердловської області, інцидент трапився 2 серпня. Дитина покинула садок і попрямувала в сторону дороги, пише Lenta.ru.

"Біля сходів аптеки на нього звернули увагу перехожі, які передали хлопчика виховательці. Жінка звернулася в поліцію. Прокуратура Дзержинського району почала перевірку", – йдеться в повідомленні.

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За версією відомства, вихователька не ​​проконтролювала перебування дітей в дитячому садку. Зазначається, що в той день в групі було вісім дітей.

Крім цього, завідуюча дошкільного навчального закладу не повідомила ні в поліцію, ні в прокуратуру про зникнення хлопчика.

Дитина на іграшковій машині

Дитина на іграшковій машині

Власти.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дитячий садок втрапив у скандал.

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Місце
Росія
Теги
дитячий садок діти Новини Росії
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