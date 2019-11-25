У школі міста Верхоянськ, що в Якутії (Росія), через мороз нижче 50 градусів заняття для учнів 1-7 класів скасували, а старшокласників продовжують відправляти на уроки.

Муніципальна влада самостійно приймає рішення, при якій температурі звільняти дітей від занять, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на РІА Новини.

Нещодавно був затверджений регламент, відповідно до якого при 45-градусному морозі учнів 1-5 класів звільняти від уроків, у -48 – можуть відпочивати діти до восьмого класу, а в -50 –школа закривається для всіх.

"Всього в школі навчаються 207 дітей. В цьому році різко похолодало. З першого по одинадцятий класи у нас не вчаться при -55. Сьогодні в Верхоянську 51 градус морозу, вітряно", – розповіла директор школи Галина Дабанова.

Слід зазначити, що Верхоянськ – одне з найхолодніших місць на Землі та найхолодніше місто в світі.

У Росії дітей відправили до школи при 50° морозу Погляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час уроку раптово помер школяр.

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