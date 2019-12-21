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У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною: шокуючі фото 18+

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У місті Тольятті в Росії дітей у школах і садках годували м'ясом дохлих і хворих тварин.

Кричуще порушення виявили співробітники прокуратури, ФСБ, МВС і ветеринарних служб, пише портал "Новости Тольятти" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що оперативники вилучили понад 50 тонн м'яса невідомого походження без документів, із ознаками гниття і хвороб на двох підприємствах, які постачали продукцію до навчальних закладів.

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У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною

У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною

Росбалт

Імовірно, в селах і селах сусідніх областей купувалося м'ясо полеглих тварин з ознаками розкладання або хвороб, яке підлягало похованню в скотомогильниках.

Згодом продукція оброблялася, вимочувалася в оцтовій кислоті, спеціальних хімічних розчинах і приправах для усунення неприємного запаху, а потім заморожувалася для поставки в дитячі садки і школи Тольятті.

У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною

У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною

Новости Тольятти

Експертиза виявила в цьому м'ясі наявність трупної отрути, кишкової палички та інших небезпечних інфекцій. За фактом порушення відкрили кримінальне провадження.

Результати експертизи

Результати експертизи

tjournal.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Омській області Росії в одному з сіл місцева влада насипала гірку для дітей із землі із цвинтаря.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Киеве в школе №271 по улице Мостицкая, 16 учеников кормят супом с червяками. Об этом сообщила мама старшеклассника Татьяна Кузнецова в Facebook. В комментариях она уточнила, что фото прислал ее сын, который учится в старших классах этой школы. Скандальная ситуация произошла в школе №66 на Атамана Головатого, 94: в супе, приготовленном для учеников, обнаружили червей. Соответствующая жалоба появилась 7 октября на муниципальном портале «Единый центр обращения граждан Одессы».
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LAPTYAM SMERT
LAPTYAM SMERT
Зато гусей тракторами давят. Скрепно
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бедные детишки...сначало тухлятиной кормят, потом в армии орускают, а потом удобряют Украинские черноземы!))))
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