У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною: шокуючі фото 18+

У місті Тольятті в Росії дітей у школах і садках годували м'ясом дохлих і хворих тварин.

Кричуще порушення виявили співробітники прокуратури, ФСБ, МВС і ветеринарних служб, пише портал "Новости Тольятти" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що оперативники вилучили понад 50 тонн м'яса невідомого походження без документів, із ознаками гниття і хвороб на двох підприємствах, які постачали продукцію до навчальних закладів.

У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною Росбалт

Імовірно, в селах і селах сусідніх областей купувалося м'ясо полеглих тварин з ознаками розкладання або хвороб, яке підлягало похованню в скотомогильниках.

Згодом продукція оброблялася, вимочувалася в оцтовій кислоті, спеціальних хімічних розчинах і приправах для усунення неприємного запаху, а потім заморожувалася для поставки в дитячі садки і школи Тольятті.

У Росії дітей у школах і садках годували дохлятиною Новости Тольятти

Експертиза виявила в цьому м'ясі наявність трупної отрути, кишкової палички та інших небезпечних інфекцій. За фактом порушення відкрили кримінальне провадження.

Результати експертизи tjournal.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Омській області Росії в одному з сіл місцева влада насипала гірку для дітей із землі із цвинтаря.

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