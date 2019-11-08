У Пермі (Росія) в одному з дитячих садів п'яний чоловік накинувся на виховательку і погрожував вдарити її, бо вона не хотіла віддавати йому дитину.

Батько розмовляв з вихователькою на підвищених тонах, бо вона не хотіла віддавати йому дитину, переживаючи за безпеку, пише OBOZREVATEL з посиланням на URA.RU.

Після цього чоловік замахнувся на жінку кулаком і почав тягти босу дитину додому. У цей момент педагог спілкувалася з кимось по телефону.

"Він на мене руку піднімає. Дитину забрав, дитина вся в паніці", – сказала вихователька під час розмови.

В департаменті освіти повідомили, що за фактом конфлікту батька з вихователем в одному з дитячих садів Пермі проводиться службова перевірка.

У Росії чоловік напав на виховательку в дитсадку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька дитсадка побила дитину.

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