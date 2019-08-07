У Росії через побори в школі звільнятимуть директорів

Очільник Пензенської області (Російська Федерація) Іван Білозерцев запропонував звільняти директорів навчальних закладів за побори в школі.

Про це він заявив на оперативній нараді. Білозерцева цікавило, як вирішується проблема зборів грошей на потреби школи з батьків, пише "Мел".

У регіональному міністерстві освіти зізналися, що скарги на адміністрацію деяких навчальних закладів є.

"По кожному сигналу виїжджайте і розслідуйте. Адже починають вимагати з малозабезпеченої сім'ї 100 рублів. Це ганьба! Я дав доручення, щоб не вимагали гроші. Є батьки підприємці-бізнесмени, вони самі можуть допомогти, але це їхня справа. Але є малозабезпечені сім'ї, з них вимагають, витягують", – наголосив Білозерцев.

За його словами, кожну скаргу потрібно ретельно перевіряти. Якщо побори в школі підтверджуються, то директор звільняє місце.

Побори в школі Точка доступу

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