У Рівному вчителька погоріла на продажі наркотиків. Фото

У Рівному викрили 32-річну вчительку, яка збувала наркотики. 17 лютого близько 21:00 на вулиці Олени Теліги місцева жителька продала шість доз метамфетаміну за 600 гривень.

Як повідомили в поліції Рівненської області, аналогічну психотропну речовину і близько 10 блістерів із пігулками виявили у педагогині поліцейські під час обшуку за місцем проживання, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин).

"За процесуального керівництва місцевої прокуратури оперативну закупку провели працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Також слід зазначити, що 32-річна вчителька виховує малолітнього сина.

Речі, які вилучили в 32-річної вчительки з Рівного rv.npu.gov.ua

Речі, які вилучили в 32-річної вчительки з Рівного rv.npu.gov.ua

Речі, які вилучили в 32-річної вчительки з Рівного rv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі поширили фейк про наркотики у школах.

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