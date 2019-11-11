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У Рівному студенти встановили цікавий рекорд: відео

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Студенти Рівненського державного гуманітарного університету потрапили до Книги рекордів України, читаючи дві доби поспіль "Повість минулих літ".

Упродовж 48 годин без перерв на відпочинок чи сон 50 студентів по черзі читали літопис. Розпочали 9 листопада о 12:00, а завершили сьогодні, 11 листопада, о 12:00, пише OBOZREVATEL з посиланням на ЧаРівне (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Рівному студенти встановили цікавий рекорд

У Рівному студенти встановили цікавий рекорд

ЧаРівне

Офіційна назва рекорду "Безперервне почергове читання прозового літературного твору "Повість минулих літ". Літопис перечитано 14 разів.

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Також зазначається, що у Facebook-групі факультету української філології РДГУ тривала безперервна онлайн-трансляція читання.

Як йдеться в сюжеті ТСН, студенти переживали, щоб не вимкнули світло та інтернет. Адже судді спостерігали за ними в онлайн-режимі. Також виникали труднощі зі студентами, які не приходили вчасно.

Учасники встановлення рекорду додали, що зупинятися не збираються. Тому вже думають, який твір наступним будуть безперервно читати, щоб встановити ще один рекорд.

У Рівному студенти встановили цікавий рекорд

У Рівному студенти встановили цікавий рекорд

ЧаРівне

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли і як відзначатимуть День студента.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Рівне
Тег
рекорд
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