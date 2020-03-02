У Рівному школяра вдруге за тиждень спіймали на викраденні маршрутки

У Рівному 16-річний школяр, житель села Малий Олексин, викрав маршрутку №66, щоб покататися містом.

Підліток нещодавно вже викрадав іншу маршрутку. Пасажири навіть ні про що не здогадувалися. Вони зайшли в автобус і передали гроші за проїзд, повідомили в поліції Рівненської області.

"У вечірню пору доби, першого березня, 16-річний житель села Малий Олексин зайшов на територію зупинки, що по вулиці Курчатова обласного центру. Натиснувши аварійне відкривання дверей, проник у маршрутку, де знайшов ключі під сонцезахисним козирком", – йдеться в повідомленні.

"Нового" водія автобуса помітив на АЗС на вулиці Млинівській 20-річний чоловік, який одразу повідомив до поліції. Згодом його затримали. При цьому підліток був тверезий.

За фактом незаконного заволодіння транспортного засобу, вчиненого повторно, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У Рівному 16-річний школяр, житель села Малий Олексин, викрав маршрутку Патрульна поліція Рівне

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дев'ятирічний хлопчик з міста Могилів (Білорусь) викрав машину у свого батька, щоб поїхати на уроки до школи.

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