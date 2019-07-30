У Рівному хочуть залишити шкільну форму для дітей: мережа обурена

У Рівному директори шкіл та міське управління освіти хочуть залишити шкільну форму для учнів. Проте це відбудеться тільки тоді, коли ініціативу підтримають батьки школярів.

Як пише РадіоТрек, за словами заступника начальника міського управління освіти Катерини Сичик, поки жодних документів і роз’яснень щодо питання шкільної форми у новому навчальному році з Міністерства освіти та науки не надходило.

"Ми проводили співбесіди з директорами закладів освіти. Вони виступили за те, щоб зберегти шкільну форму. На переконання управління освіти, ми за те, щоб був дрес-код у навчальних закладах. Якщо батьки не проти", – зазначила Сичик.

Проте у соціальній мережі Facebook з таким рішення освітян не згідні. У групі "Рівне. Твоє місто" небайдужі користувачі під дописом про шкільну форму зазначають, що одинаковий одяг вбиває індивідуальність дитини. Проте є й ті, хто виступає за те, щоб залишити форму.

"До речі, за кордоном всі престижні школи і інші навчальні заклади мають свою форму. А там навчаються діти достатньо багатих людей.

Я проти форми двома руками! Чому ж тоді у вчителів навіть дрес-коду немає?

Форма потрібна для старшокласників, але не для менших дітей", – вважають користувачі соцмережі.

Думки користувачів соцмереж щодо шкільної форми Скріншот

Думки користувачів соцмереж щодо шкільної форми Скріншот

Думки користувачів соцмереж щодо шкільної форми Скріншот

Шкільна форма ТОП Новости Донецка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський скасував обов'язкову шкільну форму для українських дітей. Він визнав таким, що втратив чинність, відповідний указ № 417, виданий Леонідом Кучмою. Згодом міністр освіти та науки Лілія Гриневич пояснила, кому вирішувати питання шкільної форми.

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