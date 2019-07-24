У Раду проходять шість "Слуг народу" без вищої освіти: названі прізвища

Шість переможців виборів у Верховну Раду України в одномандатних мажоритарних округах від політичної партії "Слуга народу" не мають повної вищої освіти.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

На це також звернули увагу користувачі соціальних мереж.

"Як мені тепер доньці пояснити, що потрібно вчитись?" – обурилася Юлія Махмуді на Facebook-сторінці.

Так, із професійно-технічною освітою у Верховній Раді опиниться 36-річний мажоритарник Олексій Леонов, який переміг в окрузі №130 в Одеській області.

Загальну середню освіту мають 32-річний Антон Поляков, який переміг в окрузі №206, що на Чернігівщині, 45-річний Юрій Мисягін (округ №28, Дніпропетровська область) та 37-річний Максим Зуєв (округ №207, Чернігівська область).

Ще двоє переможців-мажоритарників – Олександр Куницький (округ №169, Харківська область) та Тетяна Грищенко (округ №66, Житомирська область), з професійно-технічною та середньою спеціальною освітою відповідно.

Олексій Леонов Юлія Махмуді у Facebook

Максим Зуєв Юлія Махмуді у Facebook

Юрій Мисягін Юлія Махмуді у Facebook

Тетяна Грищенко Юлія Махмуді у Facebook

Олександр Куницький Юлія Махмуді у Facebook

Антон Поляков Юлія Махмуді у Facebook

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