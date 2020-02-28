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У пустелі, на вулиці, в калюжах: як виглядають бідні класи в різних країнах світу. Фото

1.8т
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У деяких країнах світу діти навчаються в складних умовах: у наметах, на вулиці, у пустелі, за партами, які нашвидкуруч зробили для учнів.

Як пише Всеосвіта, в місті Азес, що розташоване на кордоні Туреччини та Сирії, учні займаються у наметах, де під ногами – калюжі та бруд (щоб переглянути всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сирія

Сирія

Автор: quetions123 shutterstock.com.

У Раксаулі (Індія) діти сидять за нашвидкуруч зробленими партами. Місто знаходиться в одному з найбідніших штатів Індії.

Індія

Індія

Автор: Travel Stock shutterstock.com.

У Таїланді школярі змушені навчатися в пустелі.

Таїланд

Таїланд

Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

У місті Кокса Базар, що в Бангладеші, діти-біженці Рохінгя відвідують заняття у тимчасовій школі в таборі біженців Балухалі в Ухії в Базарі Кокса (Бангладеш).

Бангладеш

Бангладеш

Автор: NAUFAL ZAQUAN shutterstock.com.

А в Амраваті (Індія) діти вчаться у вуличній школі.

Індія

Індія

Автор: CRS PHOTO shutterstock.com.

Уганда

Уганда

Автор: Adam Jan Figel shutterstock.com.

Таїланд

Таїланд

Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

Мадагаскар

Мадагаскар

Автор: Artush shutterstock.com.

Пакистан

Пакистан

Автор: razum shutterstock.com.

Гамбія

Гамбія

Автор: Lars Fortuin shutterstock.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як одягаються школярі в різних країнах світу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Теги
діти школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Если одеть в вышиванки будут як габонцы
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