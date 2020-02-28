У пустелі, на вулиці, в калюжах: як виглядають бідні класи в різних країнах світу. Фото

У деяких країнах світу діти навчаються в складних умовах: у наметах, на вулиці, у пустелі, за партами, які нашвидкуруч зробили для учнів.

Як пише Всеосвіта, в місті Азес, що розташоване на кордоні Туреччини та Сирії, учні займаються у наметах, де під ногами – калюжі та бруд (щоб переглянути всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сирія Автор: quetions123 shutterstock.com.

У Раксаулі (Індія) діти сидять за нашвидкуруч зробленими партами. Місто знаходиться в одному з найбідніших штатів Індії.

Індія Автор: Travel Stock shutterstock.com.

У Таїланді школярі змушені навчатися в пустелі.

Таїланд Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

У місті Кокса Базар, що в Бангладеші, діти-біженці Рохінгя відвідують заняття у тимчасовій школі в таборі біженців Балухалі в Ухії в Базарі Кокса (Бангладеш).

Бангладеш Автор: NAUFAL ZAQUAN shutterstock.com.

А в Амраваті (Індія) діти вчаться у вуличній школі.

Індія Автор: CRS PHOTO shutterstock.com.

Уганда Автор: Adam Jan Figel shutterstock.com.

Таїланд Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

Мадагаскар Автор: Artush shutterstock.com.

Пакистан Автор: razum shutterstock.com.

Гамбія Автор: Lars Fortuin shutterstock.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як одягаються школярі в різних країнах світу.

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