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У Польщі школярі інсценізували масове вбивство євреїв: розгорівся гучний скандал

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У польському селі Лабуне школярі виступили з танцювальним номером, в якому відбулося масове вбивство в’язнів нацистського табору смерті Аушвіц.

Виставу "Не можу тебе забути" вирішили організувати в честь присвоєння місцевій школі імені "Дітей Замойщини". Йдеться про виселених під час Другої світової війни поляків з території Замойського повіту, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Newsweek (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Частина дітей зображувала офіцерів-наглядачів СС у відповідній формі, інша – сиділа в смугастих тюремних робах за колючим дротом. Під час вистави діти інсценізували убивство євреїв газом Циклон Б. На сцену пустили дим, і школярі лягли на підлогу.

Школярі інсценізували масове вбивство в'язнів

Школярі інсценізували масове вбивство в'язнів

Na Temat

Виступ викликав хвилю обурення в Польщі. Керівництво музею Аушвіц-Біркенау розкритикувало ідею вистави і наголосило на тому, що авторам не вистачає елементарної чутливості, необхідної, щоб вчити дітей такій складній і трагічній історії.

У Польщі школярі інсценізували масове вбивство євреїв

У Польщі школярі інсценізували масове вбивство євреїв

Adam Tuchlinski / Newsweek

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії тюремний спецназ відпрацював на школярах розгін мітингів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Польща
Теги
вбивство скандал в школе конфлікт в школі
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