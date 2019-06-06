У половини українських безробітних є вища освіту

47% клієнтів Державної служби зайнятості України мають вищу освіту.

Про це повідомила в.о. голови Державної служби зайнятості Ольги Макогон, передає Урядовий портал.

"Близько 47% осіб, які стають нашими клієнтами, є безробітними з вищою освітою. 35% - це особи, які мають відповідну професійно-технічну освіту, але не знайшли себе на ринку праці", - зазначила Макогон.

При цьому вона представила проект, який передбачає створення так званих центрів кар'єри на базі установ професійної та вищої освіти.

"Саме в них учням і студентам надаватимуть консультації, яким чином вони можуть підійти до побудови своєї подальшої кар'єри, враховуючи обрану спеціальність. Також там будуть радити, які предмети вибрати для роботи за обраним напрямом", - наголошується в повідомленні на Урядовому порталі.

Згідно з даними Держслужби зайнятості, за квітень 2019 року в Україні було зареєстровано 311 тис. Безробітних.

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