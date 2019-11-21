Національний радіодиктант: стали відомі найпоширеніші помилки

Всеукраїнський диктант національної єдності у 2019 році відбувся за новими правилами: написаний текст потрібно було надіслати в електронному варіанті впродовж 15 хвилин, а не двох днів, як було раніше. Саме тому, на думку співорганізаторки диктанту Олени Зелінченко, цьогоріч так мало абсолютних переможців – всього два.

Про найтиповіші помилки, причину малої кількості призерів і про заплановані нововведення на 2020 рік – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Текст виявився досить складним для учасників диктанту, адже вже в заголовку "Від бересту – до "цифри" більшість зробили помилку.

Радіодиктант-2019: стали відомі найпоширеніші помилки Українське радіо

"Найпоширеніша помилка – цифра без лапок. У "пастку" від Олександра Авраменка потрапили майже всі потенційні переможці. Другою поширеною помилкою була відсутність тире в назві диктанту. Далі – кома-тире після "у мармурі" (хтось ставив тире, хтось кому, і рідше писали правильно – і кому, і тире). Одна зі слухачок надіслала диктант без помилок (навіть цифру в лапки взяла), але Українське радіо взяла в лапки і "зрізалася", – розповіла Зелінченко.

За словами співорганізаторки, наймолодшою учасницею стала Валерія Кравченко, учениця 2-Б класу. А найстарші українки вже не вперше пишуть текст. 80-річна Надія Скорик цьогоріч взяла участь у події ввосьме, а 73-річна Валентина Бикова з Полтави – вчотирнадцяте.

Олена Зелінченко stv.detector.media

За підрахунками, найактивнішими областями були Київська, Львівська і Донецька. Диктант писали і закордоном. Так, найбільше листів надійшло з ОАЕ, Польщі, Білорусі, Росії, Йорданії, Малайзії, Канади, Ізраїлю, Китаю та інших.

Також Зелінченко поділилася і планами на 2020 рік. Враховуючи, що наступного року буде ювілейний Всеукраїнський радіо диктант національної єдності, організатори вже починають думати, як його провести.

"Звісно, ми одразу ж почали аналізувати зроблену роботу і нововведення. Наприклад, технічно ми були готові, що виникнуть труднощі. Втім, побоюючись, що підведе месенджер у "Фейсбуці", отримали більше проблем з "Вайбером" (там була значно більша кількість листів). Тому вже зараз думаємо, як наступного року вдосконалити й полегшити технічну складову надсилання листів (на одну адресу, в один клік тощо)", – додала Зелінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада тисячі українців до Дня української писемності та мови написали Всеукраїнський радіо диктант національної єдності. Також було оприлюднено правильний текст. Згодом розповіли, що жодної помилки не припустилися тільки дві людини.

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