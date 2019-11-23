У Новосад придумали, як підвищити зарплати вчителям

У Міністерстві освіти і науки України збираються добитися підвищення зарплат для вчителів на 30%.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Профспілки освітян з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Любомири Мандзій.
pon.org.ua
За словами Мандзій для цього необхідна субвенція.
На її думку, для поліпшення якості освіти в Україні перш за все потрібно повернути довіру до українських вчителів, для цього важливо підняти їх статус на державному рівні.
Профспілка працівників освіти і науки підтримав новий законопроект про повну загальну середню освіту, але також зазначив, що його якісне виконання можливо тільки з реальним фінансовим підґрунтям.
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