У Новосад придумали, як підвищити зарплати вчителям

У Міністерстві освіти і науки України збираються добитися підвищення зарплат для вчителів на 30%.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Профспілки освітян з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Любомири Мандзій.

pon.org.ua

За словами Мандзій для цього необхідна субвенція.

На її думку, для поліпшення якості освіти в Україні перш за все потрібно повернути довіру до українських вчителів, для цього важливо підняти їх статус на державному рівні.

Профспілка працівників освіти і науки підтримав новий законопроект про повну загальну середню освіту, але також зазначив, що його якісне виконання можливо тільки з реальним фінансовим підґрунтям.

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