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"Вірте в дитину навіть коли опускаються руки!" Вчителька потужно звернулася до батьків

1.4тЧитати матеріал російською

Російська вчителька Яна Полянських вразила мережу зверненням до батьків і розповіла, як важлива віра в дитини.

"Кожен момент, в будь-якій ситуації, що б не трапилося – вірте в дитину. Коли зовсім опускаються руки... Будь ласка, вірте", – написала Полянських на своїй Facebook-сторінці і поділился страшним випадком із педагогічної практики.

За словами вчительки, колись до неї звернулася жінка, просячи допомогти її синові: йому загрожувала неатестація в 11 класі з математики, отримував лише двійки. Педагогиня написала, що вирішила позайматися з хлопчиком.

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"За столом сидів худий, замучений підліток з кругами під очима і дуже втомленим поглядом. Я представилася і сказала, що прийшла допомогти. Він огризнувся і сказав, що йому не треба допомагати", – прокоментувала Полянських і додала, що запропонувала школяреві пограти в математичну гру. Він погодився.

Як зазначила педагогиня, це була не випадкова перемога, а чудово обдумані ходи і прекрасне логічне мислення. Полянських додала, що попросила хлопчика показати зошити.

Вчителька вразила мережу зверненням до батьків

Вчителька вразила мережу зверненням до батьків

zbulvar.ru/Репетитор ЄДІ/Фотобанк

"Там були абсолютно незвичайні рішення стандартних завдань: графічні методи, дослідження за допомогою похідних, використання властивостей функцій, введення параметра, неймовірно короткі і красиві аналітичні викладки. Перекреслені. І двійки. Багато двійок у поєднанні з фразами "в класі робили не так!" – пояснила вчителька.

Полянських порадила матері підлітка не звертати увагу на погані оцінки і вступати в хороший ВНЗ, а також пояснила: двійки, швидше за все, через нестандартні методм вирішення і, можливо, нерозуміння їх учителем. Але мати залишилася непохитною: "дитина дурень, не може робити нормально, та який ВНЗ, ми йому ПТУ пригледіли, ось туди і піде, на трійку треба здати".

Репетиторка погодилася допомогти хлопчикові з трійкою, а сама почала підсовувати дитині завдання з ДВІ і олімпіад – він швидко вирішував деякі з них. "У нього ніхто ніколи не вірив... Після занять з ним я ридала в сквері біля їхнього будинку, не розуміла, що можна зробити і як переконати батьків", – прокоментувала вчителька.

За словами Полянських, якось хлопчик влаштував батькам скандал і сказав, що буде вступати до нормального вишу і що йому потрібен репетитор з фізики. Після цього їй зателефонувала мама і "жорстко сказала більше до них не приходити".

"Через пару днів подзвонив хлопчик. Сказав, що поки у нього немає такої суми, щоб оплачувати заняття, але він готовий платити 500 рублів, решта віддасть з першої зарплати. Я була в шоці... І погодилася", – зазначила Полянських.

В результаті вчителька допомогла знайти школяреві репетитора з фізики. Хлопчик отримав трійки, але здав ЄДІ з математики на 99, ЄДІ з фізики на 96, і ДВІ на 100. Його "взяли до ВИШу з розпростертими обіймами", зараз хлопчик закінчує другий курс мехмату, виступає на студентських олімпіадах та конференціях, а також працює в Яндексі.

"В день захисту дітей мама надіслала єдину за цей час смс. Там було "спасибі", – підсумувала Полянських.

З моменту публікації пост назбирав близько 10 тисяч реакцій, понад 3 тисячі поширень та більше 720 коментарів.

Раніше OBOZREVATEL писав, як допомогти дитині повірити в свої сили. Адже віра у власні сили - це те, що рухає нами все життя.

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