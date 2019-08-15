У Німеччині відкрили безкоштовний університет: подробиці

Влітку 2019 року в Німеччині з'явився великий онлайн-університет. Усі без винятку і безкоштовно можуть набратися знань у німецьких професорів, не залишаючи домашнього дивана.

Як пише Українська служба DW, у проекті Віртуальний університет Баварії (Virtuelle Hochschule Bayern) беруть участь три десятки баварських вишів: Мюнхенський технічний університет і Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана і менш відомі ВНЗ.

"На спеціальній платформі в інтернеті професори цих вишів розміщують свої лекції і семінари –німецькою або англійською мовами", – йдеться в повідомленні.

Досі лекції та курси Віртуального університету Баварії були доступні тільки студентам баварських вишів. Проте тепер проект відкритий для всіх, хто хоче підтягнути німецьку або зорієнтуватися з вибором професії.

Проєкт існує з 2000 року, але тепер уже в трьох режимах. Віртуальні курси з розділу "Classic" безкоштовно можуть відвідувати студенти всіх університетів Баварії і отримувати залікові одиниці. Розділ "Smart" пропонує програми змішаного навчання, тобто студент отримує знання і самостійно в режимі онлайн, і при зустрічі з викладачем.

Новий формат OPEN vhb – щоб відвідувати ці курси, не обов'язково бути студентом. Все абсолютно безкоштовно і доступно для кожного. Тут немає залікових одиниць, зате можна отримати свідоцтво про відвідування курсу – після проходження онлайн-тестів.

OPEN vhb Скріншот

Тематика веб-курсів охоплює найрізноманітніші галузі науки: від онлайн-маркетингу та фінансового менеджменту до мікробіології, генетики та ортопедії. Для іноземців, які планують пов'язати своє життя з Німеччиною є курси: "Німецька як друга іноземна", "Правопис: основні компетенції", "Навчання в Німеччині. Введення в німецьке академічне життя".

Заняття проводяться німецькою або англійською мовою – це заздалегідь вказано. До кожного курсу додається коротка анотація з описом цілей, програми, цільової аудиторії і конкретна інформація про викладачів.

Університет Еспресо.TV

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