"У них у голові каша!" Новосад забила на сполох через реформу старшої школи

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що нову старшу школу потрібно впровадити швидше, ніж заплановано. Адже згідно з планами НУШ, запуск має відбутися у 2027 році.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю LB.ua, закон про освіту 2017 року визначив, що українська освіта має стати 12-річною та наблизитися до найкращих світових освітніх практик, пише OBOZREVATEL.

"Я гадки не маю, що буде через вісім років, хто буде в міністерстві, в уряді, в парламенті, чи доживе НУШ як концепт. Тому є певний тиск часу. Я нагадаю, що в нас уже мала бути 12-річна школа багато років тому, а потім прийшов Табачник – і все. Якщо ми знову пройдемо лише частину шляху і повернемося назад, нікому від того краще не буде", – наголосила Новосад.

За її словами, в Україні має бути трирівнева школа: початкова, базова й старша. Водночас старша школа – це вже ланка освіти, яка дає можливість учням обирати певну сферу: природничо-математичну, історичну тощо.

"Зараз у нас є дворічна старша школа, де вивчаються 20 предметів, а останні пів року-рік – це підготовка до ЗНО, де ви маєте згадати всю шкільну програму. У підсумку ми маємо людей, у яких у голові каша. Це як оці хрестоматії, де один великий твір представлений уривком на п’ять сторінок. Так не має бути", – додала міністерка.

На думку керівниці МОН, найскладніше в реформі – запускати нову старшу школу без спротиву, аби всі зрозуміли переваги. Також потрібно зробити мережу великих ліцеїв зі щонайменше 300 учнями в кожному. У них має бути зовсім інший освітній простір і кваліфіковані педагоги.

Новосад забила на сполох через реформу старшої школи Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала крайній термін підвищення зарплат вчителям.

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