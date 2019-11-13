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"У них у голові каша!" Новосад забила на сполох через реформу старшої школи

1.5т
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Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що нову старшу школу потрібно впровадити швидше, ніж заплановано. Адже згідно з планами НУШ, запуск має відбутися у 2027 році.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю LB.ua, закон про освіту 2017 року визначив, що українська освіта має стати 12-річною та наблизитися до найкращих світових освітніх практик, пише OBOZREVATEL.

"Я гадки не маю, що буде через вісім років, хто буде в міністерстві, в уряді, в парламенті, чи доживе НУШ як концепт. Тому є певний тиск часу. Я нагадаю, що в нас уже мала бути 12-річна школа багато років тому, а потім прийшов Табачник – і все. Якщо ми знову пройдемо лише частину шляху і повернемося назад, нікому від того краще не буде", – наголосила Новосад.

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За її словами, в Україні має бути трирівнева школа: початкова, базова й старша. Водночас старша школа – це вже ланка освіти, яка дає можливість учням обирати певну сферу: природничо-математичну, історичну тощо.

"Зараз у нас є дворічна старша школа, де вивчаються 20 предметів, а останні пів року-рік – це підготовка до ЗНО, де ви маєте згадати всю шкільну програму. У підсумку ми маємо людей, у яких у голові каша. Це як оці хрестоматії, де один великий твір представлений уривком на п’ять сторінок. Так не має бути", – додала міністерка.

На думку керівниці МОН, найскладніше в реформі – запускати нову старшу школу без спротиву, аби всі зрозуміли переваги. Також потрібно зробити мережу великих ліцеїв зі щонайменше 300 учнями в кожному. У них має бути зовсім інший освітній простір і кваліфіковані педагоги.

Новосад забила на сполох через реформу старшої школи

Новосад забила на сполох через реформу старшої школи

Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала крайній термін підвищення зарплат вчителям.

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Теми
школа Реформа освіти
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
закон про освіту школа шкільна реформа
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