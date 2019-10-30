У Нідерландах студентам запропонували полежати в могилі: у чому суть

В університеті Неймегена імені святого Радбода Утрехтського в Нідерландах викопали на території кампусу могилу для студентів, щоб вони там змогли відпочити і подумати про смерть.

Керівництво закладу пропонує молоді записатися на сеанс, який триває від пів години до трьох годин. Відкрита могила розташована в саду за церквою, пише Knife.media з посиланням на Vice (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

З собою в могилу заборонено брати телефон або книгу, так як вони завадять думкам про смерть.

"Могила знаходиться в університеті ще з 2009 року: її викопав місцевий священик Джон Хакінг, щоб оживити стару ідею Memento Mori. Її закопали в 2011 році, а в червні 2018 року відкопали на прохання студентів. За перші три роки ямою скористалися 39 осіб, а за дев'ять місяців 2019 року – 15. Наступні 30 бажаючих чекають своєї черги", – йдеться в повідомленні.

Секретар церкви Ільза Хуберс розповіла, що багато студентів лягають в могилу, щоб прийняти смерть друзів або членів сім'ї.

А клінічний психолог Пол Вінк зазначив, що за допомогою могили студенти можуть позбутися страху смерті.

Студентам пропонують полежати в могилі vice

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