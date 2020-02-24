У мультфільмі Pixar "Уперед" з'явився перший ЛГБТ-персонаж. Фото

У новому анімаційному фільмі "Уперед" студії Pixar компанії Disney з'явився перший офіційний персонаж-лесбіянка – її назвали Офіцер Спектр.

Мультфільм вийде в прокат 6 березня у США, а в Україні – 5 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на видання NBC Today (щоб переглянути трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом мама дає братам чарівний посох, який їм заповів батько перед своїм зникненням. За допомогою палиці хлопці зможуть повернути свого батька на одну добу.

Офіцер Спектр з фільму "Уперед" today.com

Персонаж-лесбіянка фігуруватиме в одній зі сцен фільму, коли брати прямуватимуть до чарівних гір. Вона – циклоп-поліцейська, яку озвучить акторка Ліна Вейт.

Слід зазначити, що в 2020 році Disney випустить фільм "Вічні", в якому актори Хаазе Слейман і Брайан Тайрі Генрі зіграють подружжя-геїв з дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний радянський мультфільм "Ну, погоди!" виявився небезпечним.

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