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У мультфільмі Pixar "Уперед" з'явився перший ЛГБТ-персонаж. Фото

1.3т
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У новому анімаційному фільмі "Уперед" студії Pixar компанії Disney з'явився перший офіційний персонаж-лесбіянка – її назвали Офіцер Спектр.

Мультфільм вийде в прокат 6 березня у США, а в Україні – 5 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на видання NBC Today (щоб переглянути трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

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За сюжетом мама дає братам чарівний посох, який їм заповів батько перед своїм зникненням. За допомогою палиці хлопці зможуть повернути свого батька на одну добу.

Офіцер Спектр з фільму "Уперед"

Офіцер Спектр з фільму "Уперед"

today.com

Персонаж-лесбіянка фігуруватиме в одній зі сцен фільму, коли брати прямуватимуть до чарівних гір. Вона – циклоп-поліцейська, яку озвучить акторка Ліна Вейт.

Слід зазначити, що в 2020 році Disney випустить фільм "Вічні", в якому актори Хаазе Слейман і Брайан Тайрі Генрі зіграють подружжя-геїв з дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний радянський мультфільм "Ну, погоди!" виявився небезпечним.

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Автор
Оксана Воля
Теги
ЛГБТ Disney мультфільми
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Николаев Олег
Николаев Олег
Новый украинский мир. В старом Таёжный союз и Путин. А тут милые новые друзья.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Приехали.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, что ж. Значит, скоро, исчезнет последний персонаж с традиционной ориентацией. :)
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