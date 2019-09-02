У Москві школяр наклав на себе руки перед лінійкою: що трапилося

У московському адміністративному окрузі Зеленоград (Росія) 14-річний школяр наклав на себе руки перед святковою лінійкою на День знань.

Тіло восьмикласника було виявлено одразу після початку першого навчального дня в районі Силіна, в лісосмузі, пише "Лента.ру" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Восьмикласник вранці пішов до школи, але дорогою, в лісосмузі, наклав на себе руки. Ознак насильства на тілі під час першого огляду не виявлено, з місця події вилучено собачий поводок", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушено кримінальну справу за ст. 110 ("Доведення до самогубства") КК Росії.

Особистість загиблого встановлена за щоденником і зошитами в портфелі, виявленому поряд із загиблим. Смерть настала приблизно о 08:00, до початку лінійки. Загиблого виявили випадкові перехожі.

За словами рідних і педагогів, ніяких передумов до трагедії раніше вони не помічали.

Школяр Вільне Радіо

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