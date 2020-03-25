У МОН вперше заговорили про навчання школярів влітку

У Міністерстві освіти допустили можливість продовження навчального року для школярів і студентів в Україні.

Про це йдеться у роз'яснювальному листі, яке відомство відправило керівникам обласних департаментів освіти та директорам шкіл, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Законом України "Про повну загальну середню освіту" встановлено, що навчання у школах завершується не пізніше 1 липня. Якщо у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, фактична тривалість навчального року може бути продовжена", – повідомили в МОН.

У такому разі продовжене навчання включатиме аналіз виконання програм та знань учнів, здобутих під час карантину. Також в листі зазначено, що не потрібно перевантажувати дітей домашніми завданнями і дати відпочити вчителям, якщо канікули співпали з карантином.

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