Для студентів закладів вищої освіти навчальний рік завершиться вчасно – 1 липня, а заліково-екзаменаційні сесії університети зможуть провести дистанційно.
Про це повідомила т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на Facebook-сторінці МОН під час онлайн-трансляції (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
У МОН повідомили, коли завершиться навчальний рік для студентів
Корупція Інфо
"Виші добре організовують дистанційну форму навчання. Проте точно стверджуємо, що дистанційно не буде проведено єдиний державний кваліфікаційний іспит і атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, наук чи мистецтв", – пояснила Мандзій.
У випадку, якщо є аудиторні роботи, які студенти не можуть виконати дистанційно, то їх обов'язково перенесуть на навчальний рік 2020-2021.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасують ДПА, а ЗНО – відтермінують. Навчальний рік для школярів, крім випускників, завершиться 1 липня.
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