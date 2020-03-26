Для студентів закладів вищої освіти навчальний рік завершиться вчасно – 1 липня, а заліково-екзаменаційні сесії університети зможуть провести дистанційно.

Про це повідомила т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на Facebook-сторінці МОН під час онлайн-трансляції (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У МОН повідомили, коли завершиться навчальний рік для студентів Корупція Інфо

"Виші добре організовують дистанційну форму навчання. Проте точно стверджуємо, що дистанційно не буде проведено єдиний державний кваліфікаційний іспит і атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, наук чи мистецтв", – пояснила Мандзій.

У випадку, якщо є аудиторні роботи, які студенти не можуть виконати дистанційно, то їх обов'язково перенесуть на навчальний рік 2020-2021.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасують ДПА, а ЗНО – відтермінують. Навчальний рік для школярів, крім випускників, завершиться 1 липня.

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