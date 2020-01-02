Міністерство освіти однією з головних перемог у сфері дошкільної та шкільної освіти назвало створення близько 19 тисяч додаткових місць у дитсадках і продовження реформи НУШ.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці відомства. Зазначається, що в Держбюджеті-2020 закладено рекордні 1,4 млрд грн на НУШ – на оновлення освітнього простору в школах та професійний розвиток вчителів.

У топ-10 досягнень потрапив проєкт закону "Про повну загальну середню освіту", який повністю готовий до другого читання в залі ВРУ, та запущена служба Освітнього омбудсмена.

"Прийнято всі необхідні рішення, щоб уже в 2020 році вчителі могли підвищувати свою кваліфікацію через неурядові та приватні організації. Сертифікацію вчителів буде продовжено в більшому масштабі", – йдеться в повідомленні.

У МОН назвали топ-10 досягнень шкіл і дитсадків за 2019 рік Слобідський край

Зазначається, що розроблено проєкт Стандарту спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю. Також уперше в держбюджеті на розвиток опорних та великих шкіл передбачено окрему субвенцію у 3,5 млрд грн, а 2020-2021 навчальний рік стане роком математики в Україні.

"Всі інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) України отримали сучасні методики для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами – у 2019 році держава додатково придбала ще 199 комплектів", – додали у МОН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці назвали топ-10 проблем освіти за 2019 рік.

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