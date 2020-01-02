Головна Новини
МоваЯзык

/ Новини Моя Школа

У МОН назвали топ-10 досягнень шкіл і дитсадків за 2019 рік

679
Читати матеріал російською

Міністерство освіти однією з головних перемог у сфері дошкільної та шкільної освіти назвало створення близько 19 тисяч додаткових місць у дитсадках і продовження реформи НУШ.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці відомства. Зазначається, що в Держбюджеті-2020 закладено рекордні 1,4 млрд грн на НУШ – на оновлення освітнього простору в школах та професійний розвиток вчителів.

У топ-10 досягнень потрапив проєкт закону "Про повну загальну середню освіту", який повністю готовий до другого читання в залі ВРУ, та запущена служба Освітнього омбудсмена.

Новини
Зачепить частину вишів: в Україні анонсували важливу реформу в освіті

"Прийнято всі необхідні рішення, щоб уже в 2020 році вчителі могли підвищувати свою кваліфікацію через неурядові та приватні організації. Сертифікацію вчителів буде продовжено в більшому масштабі", – йдеться в повідомленні.

У МОН назвали топ-10 досягнень шкіл і дитсадків за 2019 рік

У МОН назвали топ-10 досягнень шкіл і дитсадків за 2019 рік

Слобідський край

Зазначається, що розроблено проєкт Стандарту спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю. Також уперше в держбюджеті на розвиток опорних та великих шкіл передбачено окрему субвенцію у 3,5 млрд грн, а 2020-2021 навчальний рік стане роком математики в Україні.

"Всі інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) України отримали сучасні методики для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами – у 2019 році держава додатково придбала ще 199 комплектів", – додали у МОН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці назвали топ-10 проблем освіти за 2019 рік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа дошкільний період
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України дитячий садок школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы