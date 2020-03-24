Заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій назвала Положення про дистанційне навчання застарілим.

Про це написала педагогиня на Facebook-сторінці. За її словами, Міністерство освіти просить долучитись до напрацювання нового проєкту Положення про дистанційне навчання, щоб кардинально його змінити, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У МОН назвали дистанційну освіту в Україні застарілою НУШ

"Пандемія коронавірусу змушує швидко реагувати і підлаштовуватися під нові реалії. Хоча, не скажу, що це просто. Наприклад, від перших розмов про необхідність впровадження дистанційної форми освіти до реального використання інструментів – пройшло буквально декілька днів. Це новий виклик для України і, зокрема, для МОН", – розповіла Мандзій.

Зазначається, що Положення про дистанційне навчання затверджено наказом МОН 466 від 25.04.2013 року.

"Саме тому, ми просимо долучатися до напрацювання нового проєкту Положення про дистанційне навчання. Адже існує таке поняття, що все, що можна спостерігати і виміряти, можна поліпшити. Ваші ідеї, пропозиції та зауваження не бувають зайвими!", – додала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН відповіли, чи скасують ДПА у формі ЗНО в Україні через карантин.

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