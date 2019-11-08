"У моєї доньки невроз!" Одеситка зняла на відео, як вчителі зриваються на дітей

У мережі оприлюднили відео, як вчителі школи №84 міста Одеси зриваються на дітей, після чого учні бояться відвідувати уроки.

Відео на сторінці у Facebook оприлюднила мама другокласниці Вікторія Коробко. Тієї миті жінка перебувала в коридорі за зачиненими дверима до класів. Проте було добре чути, як вчителі кричать на дітей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, через таку поведінку педагогів її доньку доводиться лікувати від неврозу.

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"Реалії одеських шкіл, і це не поодинокий випадок, не можу одна це слухати", – написала Коробко.

Користувачі соцмережі шоковані такою поведінки освітян. Проте знайшлися й ті, які вважають, що учні самі доводять до такого стану педагогів.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Після оприлюднення відео в мережі до Коробко зателефонувала директорка навчального закладу з обвинуваченнями. Вона зазначила, що жінка спершу мала обговорити це з адміністрацією установи.

"Ми цю ганьбу переживемо. Але ви не знаєте, яка там ситуація була в класі. Якщо я не така хороша вчителька, то завтра напишу заяву і зазначу, що я це зробила через вас. Я вважаю, що такі проблеми є у кожній школі", – наголосила керівниця під час розмови.

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