У Міносвіти визнали провал важливого проєкту для школярів

Експеримент із використання електронних підручників у пілотних школах України провалився через низьку якість освітніх матеріалів.

Проте, як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна", у майбутньому проєкт планують відновити, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Для експерименту закупили планшети на 1 тисячу шкіл, але виробники, які подавалися на конкурс, подавали підручники низької якості.

"Я особисто переглянула всі ці підручники – це жах, який потрібно сховати і більше нікому не показувати. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки, до яких десь прибудували звук, фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень", – обурилась Новосад.

Тому на 2020 рік знову заклали гроші на електронні підручники. У МОН підготують нові нормативні документи та вимоги до експертизи цих підручників.

Експеримент з електронними підручниками в Україні провалився Tehnot.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про зникнення електронних версій підручників для школярів з офіційного сайту Міністерства освіти. Згодом у МОН відреагували на скандал і зазначили, що підручники є у вільному доступі. Проте інформація не підтвердилася.

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