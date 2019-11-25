У Міносвіти раптово пішли проти Зеленського: у чому суть конфлікту

У Міністерстві освіти і науки України пішли на конфронтацію з президентом Володимиром Зеленським. У відомстві не підтримують його ідею щодо лібералізації системи вищої освіти.

Як пише Lenta.UA, глава держави виступив за спрощення процедури переведення студентів зі спеціальності на спеціальність. Своєю чергою керівництво Міносвіти проштовхує проєкт, який заблокує можливості для зміни студентами місця навчання.

Під час Всеукраїнського форуму "Україна росте разом зі мною", який відвідав президент із дружиною, Зеленський звернув увагу на те, що студенти покидають Україну – вчитися на Заході їм простіше, цікавіше, сучасніше та перспективніше. Крім того, ще один його докір на адресу міністерства, очолюваного Ганною Новосад, стосувався мобільності здобуття вищої освіти в Україні.

"Студентам потрібно мати можливість змінювати професію під час здобуття освіти. Іноді ми можемо вступити на економіста, провчитися два роки, побачити, що в Україні їх дуже багато – сім на одне вільне місце – і після цього людина може змінити професію у процесі навчання", – зазначив президент.

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За його словами, завдання Міносвіти полягає в тому, щоб лібералізувати систему. Водночас Зеленський натякнув, що у відомстві є певна "контра", яка виступає проти цих ідей.

"Зараз такий світ, що освіта має бути зовсім іншою. Вона має бути ліберальною: ти можеш вибирати предмети, які хочеш вивчати, іноді можеш вчитися на одну професію, а потім зробити так, щоб перейти на іншу. Мені здається, що це правильно. Ми зараз дуже сперечаємося з нашою новою міністеркою освіти – вона готує нову програму", – сказав глава держави.

Зеленський і Новосад

Характорно, що однією зі складових цієї програми є проєкт наказу Міносвіти "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, і надання їм академічної відпустки", який повністю суперечить всьому сказаному Зеленським.

Замість спрощення мобільності студентів пропонується за допомогою внутрішніх документів максимально ускладнити (а фактично, виключити) можливість переведення та поновлення студентів у вищих навчальних закладах.

Наприклад, раніше вони могли перевестися зі спеціальності на спеціальність, здавши академічну різницю. Однак у Міносвіти вирішили наказом зобов'язати студентів в разі поновлення та переведення з університету в університет складати заново зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Це стосується і тих, хто хоче повернутися до України із закордонного вишу: їм теж потрібно здавати ЗНО з нуля, причому під час сесії в їхньому закладі – на початку червня.

Варто нагадати, що тести ЗНО щорічно змінюються разом із навчальними програмами. А отже здати його буде надзвичайно складно. Тож люди, які просто хочуть перевестися або змінити напрямок своєї освіти, стануть заручниками ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що освіта "має бути ліберальною, тому що сьогодні такий світ". Крім того, на думку президента, навчання в школі й виші має "бути більш швидким".

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