У Міносвіти пояснили, як отримати дублікат документа про вищу освіту

Щоб отримати дублікат документа про вищу освіту українському випускнику потрібно подати письмову заяву до вишу, який видав документ.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, якщо навчальний заклад реорганізували, то звернутися треба до його правонаступника. Йдеться про випадки приєднання, злиття чи ліквідації закладу вищої освіти.

"Якщо немає правонаступника або ЗВО не здійснює освітню діяльність (анульовано ліцензію, не було переміщено з непідконтрольної території), то заяву треба подавати до МОН. Міністерство визначить заклад, який видасть дублікат", – йдеться в повідомленні.

Інформація про документи з 2000 року міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Тому дублікати відтворюються на основі цих даних.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, а також недоступні архіви ЗВО, то можна:

звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти;

підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" МОН України або вчинення консульської легалізації.

"Відтак необхідно подати заяву до МОН для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви треба додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо підтвердження апостилю", – йдеться в повідомленні.

Якщо необхідно відновити диплом, отриманий на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасуз 2000 до 2014 року, то:

здобувачам з Криму – треба звернутися з письмовою заявою до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат;

здобувачам з Донбасу – треба звернутися з письмовою заявою до правонаступника або ЗВО, переміщеного з непідконтрольної території. В іншому разі – подати письмову заяву до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат.

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Зазначається, що до заяви необхідно додати копію первинного документа (диплом та додаток до нього).

Як повідомляв OBOZREVATEL, для профтехів продовжили вступну кампанію.

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