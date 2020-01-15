У міністерки освіти України збільшилася зарплата майже вчетверо

Міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 тисяч до 111 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді МОН на запит видання "Слово і Діло". Так, у вересні 2019 року головна освітянка країни отримала понад 30 тисяч гривень, а в грудні – більш ніж 110 тисяч гривень. Тобто місячний заробіток за чотири місяці роботи зріс майже вчетверо, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

За грудень їй нараховано: оклад – 12 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – майже 2 тис. грн (стільки ж за роботу в умовах режимних обмежень), премія за грудень – 32 тис. грн (стільки же за жовтень та листопад), зарплата за час відряджень – майже 8 тис. гривень, оплата за дні відпустки – 5 924 грн, індексація – 579 грн.

Виплати за вересень були значно скромніші. Новосад було нараховано: посадовий оклад – 16 000 грн, надбавку за вислугу років – 2 400 грн, надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 2 285 грн, надбавку за інтенсивність праці – 16 000 грн, індексацію – 726 грн. Також додали зарплату за серпень 2019 року – 876 грн.

Слід зазначати, що заступники міністерки за грудень 2019 року отримали: Юрій Полюхович – 42 727 грн, Єгор Стадний – 42 581 грн, Любомира Мандзій – 47 298 грн, Петро Коржевський – 61 375 грн, Максим Ярмистий – 45 531 грн, Світлана Даниленко – 47 383 грн.

У міністерки освіти збільшилася зарплата майже вчетверо ZN.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати в Кабміні. А генеральному прокурору Руслану Рябошапці підняли зарплату в 2,5 рази.

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