У Миколаєві студент "замінував" виш: стала відома причина

У Миколаєві 19-річний студент повідомив про "замінування" навчальних корпусів аграрного університету, бо хотів насолити батькам, з якими знаходиться в сварці.

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області, в неділю, 29 вересня, близько 8:30 ранку, на лінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування.

На місці події правоохоронці будь-яких пристроїв або предметів, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявили.

Протягом трьох годин після початку оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно з співробітниками СБУ встановили особу жартівника. Ним виявився 19-річний місцевий житель, студент другого курсу того ж університету. За його словами, дзвінок хлопець скоїв з телефону брата, а сім-карту після розмови викинув.

Дії хлопця кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 259 КК України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеки громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", що карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Вирішується питання про повідомлення правопорушника про підозру і обрання запобіжного заходу.

Миколаївський аграрний університет Education.ua

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