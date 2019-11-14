У Миколаєві школяр вистрілив в однокласника. Фото

У Миколаєві в школі №6 восьмикласник випадково вистрілив в однокласника під час перерви в приміщенні, обладнаному під тир.

Як повідомила мати постраждалого школяра, 13-річний хлопчик розмахував пневматичною гвинтівкою і випадково вистрілив. Рикошетом куля потрапила йому в бік і завдала поранення, пише OBOZREVATEL з посиланням на "Преступности.НЕТ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілий підліток повідомив про інцидент батькам, і мати звернулася в поліцію із заявою. За її словами, в школі через цей випадок провели педраду.

У відділі комунікації поліції Миколаївській області підтвердили факт події. Правоохоронці опитали учасників і свідків інциденту.

Поранення у восьмикласника Преступности.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі школяр розпорошив у класі газовий балончик.

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