У Миколаєві двох школярів не пустили на свято через вишиванки: спалахнув скандал

У школі №57 імені Тараса Шевченка в Миколаєві вчителька не пустила двох третьокласників на свято, тому що вони не були у вишиванках.

Про це мати дівчинки, якій заборонили йти на святковий захід, приурочений до Дня Соборності України, написала в соцмережі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Корабелов.Инфо.

"Перебуваю в маленькому шоці ... Дочка прийшла зі школи і повідомила, що її не пустили на шкільне свято, тому що вона не відповідає нормам шкільного лука. Сиділа з таким же однокласником в сусідньому класі", – написала мати.

За її словами, третьокласники були вдягнені в діловому стилі. Після публікації в соцмережі вчителька зателефонувала і вибачилася. Також вона наголосила, що новина швидко розлетілася містом, і їй грозить звільнення.

Директор школи Андрій Малахов повідомив, що класні керівники повідомили батьків, щоб діти були в святковому одязі, але вишиванка не була обов'язковою вимогою. Вчительці після вчиненого винесено догану.

У Миколаєві двох школярів не пустили на свято: спалахнув скандал ukraine-live.com

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