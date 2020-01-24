Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У Миколаєві двох школярів не пустили на свято через вишиванки: спалахнув скандал

2.1т
Читати матеріал російською

У школі №57 імені Тараса Шевченка в Миколаєві вчителька не пустила двох третьокласників на свято, тому що вони не були у вишиванках.

Про це мати дівчинки, якій заборонили йти на святковий захід, приурочений до Дня Соборності України, написала в соцмережі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Корабелов.Инфо.

"Перебуваю в маленькому шоці ... Дочка прийшла зі школи і повідомила, що її не пустили на шкільне свято, тому що вона не відповідає нормам шкільного лука. Сиділа з таким же однокласником в сусідньому класі", – написала мати.

Новини
"Здайте гроші для священника": у Тернополі спалахнув скандал в школі

За її словами, третьокласники були вдягнені в діловому стилі. Після публікації в соцмережі вчителька зателефонувала і вибачилася. Також вона наголосила, що новина швидко розлетілася містом, і їй грозить звільнення.

Директор школи Андрій Малахов повідомив, що класні керівники повідомили батьків, щоб діти були в святковому одязі, але вишиванка не була обов'язковою вимогою. Вчительці після вчиненого винесено догану.

У Миколаєві двох школярів не пустили на свято: спалахнув скандал

У Миколаєві двох школярів не пустили на свято: спалахнув скандал

ukraine-live.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях розгорівся скандал через вчительку, яка била і принижувала першокласників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Миколаїв
Теги
діти скандал в школе конфлікт в школі
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
6
9
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Новое в мировой моде: трюселя- вышиванка!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вышиванка плюс мова ,это путь дегродации, вполоть до
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Носятся колхозники с этими ссаными вышиванками.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0