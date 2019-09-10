У Миколаєві батьків змусили виплачувати кредит школи: виник скандал

У ЗОШ №18 міста Миколаєва класна керівниця передала батькам "нагальне прохання директора" здавати по 40 грн в місяць у фонд навчального закладу, тому що школа взяла кредит.

Про інцидент розповіла у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS" мати учениці 6-го класу Наталія Рожкова. За її словами, школа взяла кредит на 90 тисяч гривень, щоб відремонтувати їдальню.

Рожкова наголосила, що гроші вимагають і на інші потреби, які батьки не зобов'язані оплачувати. До того ж кошти потрібно здавати класній керівниці, яка сама призначить батьківський комітет.

"На запитання: "А на що гроші?", вчителька відповіла: "Може, крейду купити, дітям подарунки, прибиральниці від класу 200 грн (у нас вже немає свого класу!), вчителів вітати", – розповіла мати школярки.

Також зазначається, що нова класна керівниця – шкільна психологиня, яка вже має під керівництвом випускний 9-й клас.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Івано-Франківська виник скандал через побори.

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