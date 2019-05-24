У мережу злили правильні відповіді ЗНО 2019 Українська мова та література

У четвер, 23 травня, майже 350 тисяч осіб пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

На даний момент в мережі вже з'явилися перші правильні відповіді на тести.

Відзначається, що на здачу тестування зареєструвалися понад 349 тисяч осіб, при цьому, не прийшли всього близько 10 тисяч. На місцях працювали майже 58 тисяч фахівців, сотні громадських спостерігачів та десятки працівників ЗМІ.

Люди з числа тих 10 тисяч, що не змогли потрапити на здачу ЗНО, якщо пропустили його не з власної волі, можуть скласти його в рамках додаткової сесії, - для цього потрібно зареєструватися в найближчі дні в регіональному центрі.

У мережі вже показали завдання, які в 2019 році дали учасникам ЗНО.

Протягом дня з'являться офіційні відповіді на нього, за якими кожен зможе перевірити свої знання, подивитися їх можна буде тут.

На даний же момент в мережі вже є відповіді, які було надано досвідченими викладачами.

Нагадаємо, раніше стали відомі п'ять кроків, які необхідно зробити для вступу до магістратури через здачу зовнішнього незалежного тестування.

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