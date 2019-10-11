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"Україна – боса дівчинка": у мережі розгорівся скандал через шкільну "зраду"

1.6т Читати матеріал російською

У мережі батьки шестикласників скаржаться, що їхнім дітям задають читати легенду, у якій Україну порівнюють із дівчинкою, що плаче, а Росію із владою.

Про це написала користувач Анет Макарена у Facebook. Йдеться про народну легенду про дівчину Україну.

У легенді оповідається про те, що нібито всім країнам роздали таланти: французам – елегантність, полякам – талант торгівлі, італійцям – музичність. Найбільше батьків обурило те, що росіянам дали владу, а Україна в особі босої дівчинки залишилася в кутку без талантів. Тому її пожаліли і дали пісню, мовляв "неси свою пісню у світ".

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nus.org.ua

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"Моя країна у війні! Ми виховуємо молоде міцне впевнене покоління, яке має підняти країну з колін! Довести свою спроможність світу. А в підручниках вчимо незміцнілі уми того, що українці – це босі і голі дівчата, що вічно співають. Зауважте! Не міцний парубок, не кремезний хлопчина, а дівчинка, що вічно плаче!", – обурилася дівчина.

Вона звернулася до Міністерства освіти і науки з обвинуваченням у тому, що воно веде "приховану інформаційну війну".

"Я чудово знаю, що таке ton of voice (голос бренду), як він вибудовується, як це працює. Ми стільки років намагаємося довести світові, що "самостійні і незалежні. Ми – не раби! І тут таке "Росія – це влада"! Серйозно? Так, може, визначимося врешті? Можливо ми тому й не можемо закінчити війну, бо не визначимося – плачемо і під гнітом тихо співаємо... Або все ж ми сильна нація, з багажем талантів (наприклад, здатність до багатства, заробляння або землеробства врешті-решт). Чи мені вам розповідати, як меседжі прописувати у "народній" творчості?", – зазначила дівчина.

Як писав OBOZREVATEL, у школі № 66 міста Одеси спалахнув скандал, тому що у супі, яким годували учнів, виявили хробаків.

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Моя школа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Можно еще символами ""скулящей укрОины""сделать хлопчика в шароварах и вышиванке лихо долбящего гопака на польских плантациях,та дивчины с венком и лентами на Рязанской трассе.
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Serov Oleg
Serov Oleg
запевайте гимну кастрюлеголовые,от которого,по словам американского посла,мухи на лету дохнут...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А в чем несоответствие? Украина, и нищая дивчина, это синонимы нынче, все придорожные труженицы с неньки, а уж как по Европе то их расползлось. И всегда на коленях ползете с протянутой рукой, и заунывно воете "Ще не вмерла Украина",
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