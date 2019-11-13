"У мене астма!" В Івано-Франківську вчитель курив під час уроку в класі. Відео

Вчитель Івано-Франківського вищого професійного училища № 13 курив у класі під час уроку, чим наразив на небезпеку хворого студента.

Відео інциденту оприлюднили на сторінці @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y в Instagram. Зазначається, що студент, який хворий на астму, декілька разів просив вчителя перестати курити або вийти на вулицю, але той на зауваження не звертав уваги (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"13 училище на Пасічній. Вчитель курить в класі на уроці. На зауваження учня, в якого астма, відповідає образами і погрозами", – йдеться в повідомленні.

На відео чути, як вчитель на зауваження студента відповідає: "Мені можна курити", "Чуєш ти, гімнюх!", "Я тебе зараз в'*бу", "Будеш це потім прибирати".

Вчитель ВПУ №13 курить під час уроку Скріншот

Користувачі бурхливо відреагували на інцидент і зазначали, що студентам варто звернутися до директора навчального закладу. Проте виявилося, що вчитель є його братом.

"І це вчитель, показує приклад для молоді", "Так це ще нормально, там майстри п'яні на виробничому ледве сидять", "Нічого не змінилося за чотири роки", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вчителька, яка зривалися на дітей, написала заяву на звільнення.

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