У Мексиці хлопчик влаштував криваву стрілянину в школі: є жертви

У Мексиці шестикласник влаштував криваву стрілянину в школі, унаслідок чого він застрелив двох людей і поранив щонайменше шістьох.

Зазначається, що в будівлю навчального закладу 12-річний хлопчик самостійно проніс дві одиниці вогнепальної зброї. Після нападу він наклав на себе руки, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцевий телеканал UNO TV (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Повідомляється, що школяр попросив дозволу вийти, щоб переодягнутися. Коли вчитель вирішив перевірити, де дитина, учень вистрілив в педагога.

У Мексиці хлопчик влаштував стрілянину в школі

Також стало відомо, що злочинець жив зі своєю бабусею.

Жертви стрілянини Скріншот відео

У Мексиці школяр влаштував стрілянину Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 15-річний школяр побив вчительку молотком по голові.

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