Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У Мексиці хлопчик влаштував криваву стрілянину в школі: є жертви

763
Читати матеріал російською

У Мексиці шестикласник влаштував криваву стрілянину в школі, унаслідок чого він застрелив двох людей і поранив щонайменше шістьох.

Зазначається, що в будівлю навчального закладу 12-річний хлопчик самостійно проніс дві одиниці вогнепальної зброї. Після нападу він наклав на себе руки, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцевий телеканал UNO TV (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
На Одещині школярі роздягли і катували маленького хлопчика, знімаючи це на відео

Повідомляється, що школяр попросив дозволу вийти, щоб переодягнутися. Коли вчитель вирішив перевірити, де дитина, учень вистрілив в педагога.

У Мексиці хлопчик влаштував стрілянину в школі

У Мексиці хлопчик влаштував стрілянину в школі

Також стало відомо, що злочинець жив зі своєю бабусею.

Жертви стрілянини

Жертви стрілянини

Скріншот відео

У Мексиці школяр влаштував стрілянину

У Мексиці школяр влаштував стрілянину

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 15-річний школяр побив вчительку молотком по голові.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Мексика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы