У Маріуполі на дітей впала стеля школи: відео

У школі №1 в Маріуполі (Донецька область) в класі на дітей обвалилася стеля. Кабінет зачинили, а учнів перевели в інші приміщення.

Чиновники стверджують, що нічого страшного не трапилося. Фахівці, які обстежили клас після інциденту, зазначили, що будівля не становить загрози для школярів, а в класі можна зробити косметичний ремонт, йдеться в сюжеті телеканалу "ТV7 Маріуполь", (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварійний стан школи Скриншот

Батьки із висновком спеціалістів не погоджуються й запевняють, що капітального ремонту потребує вся будівля навчального закладу через її аварійний стан. Тому записалися до керівника департаменту освіти на прийом і не збираються відступати, доки не переконаються, що діти навчаються в безпечних умовах.

Шматок стелі, який впав на дітей Скриншот

"У департаменті освіти є акт висновку про те, що будівля не становить загрози для учнів, конкретно в цьому класі можна робити косметичний ремонт", – сказала директорка школи Ірина Олейниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку на Закарпатті обвалилась стеля, коли діти були всередині.

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