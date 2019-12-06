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У Маріуполі на дітей впала стеля школи: відео

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У школі №1 в Маріуполі (Донецька область) в класі на дітей обвалилася стеля. Кабінет зачинили, а учнів перевели в інші приміщення.

Чиновники стверджують, що нічого страшного не трапилося. Фахівці, які обстежили клас після інциденту, зазначили, що будівля не становить загрози для школярів, а в класі можна зробити косметичний ремонт, йдеться в сюжеті телеканалу "ТV7 Маріуполь", (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварійний стан школи

Аварійний стан школи

Скриншот

Батьки із висновком спеціалістів не погоджуються й запевняють, що капітального ремонту потребує вся будівля навчального закладу через її аварійний стан. Тому записалися до керівника департаменту освіти на прийом і не збираються відступати, доки не переконаються, що діти навчаються в безпечних умовах.

Шматок стелі, який впав на дітей

Шматок стелі, який впав на дітей

Скриншот

"У департаменті освіти є акт висновку про те, що будівля не становить загрози для учнів, конкретно в цьому класі можна робити косметичний ремонт", – сказала директорка школи Ірина Олейниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку на Закарпатті обвалилась стеля, коли діти були всередині.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Маріуполь
Теги
конфлікт в школі діти Донецька область
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Petrov Valery
Petrov Valery
Многа шума из ничего. Упал кусок штукатурки с потолка. Да, для детей опасно. У них ещё не срослись кости черепа. Значит, снять старую штукатурку и налепить современную, которую хрен чем отлепишь. Или подвесной потолок. Делов-то на несколько часов. Родители нищие? Я бы скинулся на такой ремонт.
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Хо Хол
Хо Хол
Не рухнул, а декоммунизировался :D
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