У так званій "ЛНР" незаконно засудили на 12 років позбавлення волі співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова "за надання допомоги СБУ".

Самопроголошений "Верховний суд" 26 лютого визнав Григорова винним у вчиненні "державної зради", пише пресслужба так званого "МГБ ЛНР".

За словами окупантів, Григорів при перетині КПВВ "Станиця Луганська" був завербований СБУ під загрозою розправи над родичами.

У "ЛНР" ув'язнили на 12 років працівника вишу "за допомогу СБУ"

"За завданням української розвідки він займався збором відомостей, що становлять державну таємницю, а також іншої інформації політичного і соціально-економічного плану", – йдеться у повідомленні "суду".

Антон Григорів Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як у дитсадках "ЛНР" батькам "промивають мізки".

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