"У ліфчик, в труси": блогер розповіла, як списувати на ЗНО

Український блогер Cat Rin в своєму відео розповіла як списувала на ЗНО і дала поради школярам.

Відео опубліковано на YouTube-каналі "Cat Rin", який належить Катерині Пильгун, Блогерша з Дніпра. У своєму ролику вона заявила, що заборона на використання друкованих або рукописних матеріалів в пункті проведення ЗНО можна порушити (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У відео Катя говорила про те, що заборони під час проведення оцінювання насправді не є такими суворими і при бажанні їх можна порушити.

Сама Катерина використовувала шпаргалки, які ховала під одягом і діставала при виході в туалет, щоб подивитися потрібну інформацію.

В даний час Cat Rin надійшла в приватний університет Дніпра, із середнім балом в 166.7. Українська мова Катерина здала на 159 балів, математику на 165, географію на 160, а англійський на 135 балів. Катя сказала, що завдяки шпаргалкам кожен з її результатів покращився мінімально на 5 балів.

Тим часом нагадуємо, що при виявленні порушень правил і обов'язків учасника ЗНО можуть відсторонити від проходження тестування достроково, а результати тестування анулюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що потрібно знати на ЗНО.

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