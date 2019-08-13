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У Криму окупанти взялися за абітурієнтів через Україну: в чому справа

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Міністерство освіти та науки розробило для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу спрощені умови, але насправді вступити їм не так просто.

Як пише Сьогодні, окупаційна влада в Криму робить все, щоб діти не хотіли вступати в українські виші.

"Ми намагаємося не поширювати інформацію про утиск прав абітурієнтів з Криму. Це може нашкодити тим, хто може вчитися в Україні. Діти, які готуються до вступу дистанційно, потрапляють під пакет законів Ярової і переслідуються", – розповідає аналітик громадської організації "Альменда".

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За словами експерта, у Криму вивчення історії України розглядається як агресія і екстремізм. Тому за це можливе кримінальне переслідування, адже це порушення законодавства.

Абітурієнти вимушені приховувати, що бажають вступати до українського вишу. В "Альменді" є інформація про те, що з батьками учнів проводять профілактичні бесіди.

У кримських школах вчителі залякують Україною. Поширюються міфи, що тих, хто потрапить в Україну, відразу заберуть в армію. Або ж розповідають, що за російську мову чекає фізична розправа.

Вступ-2019

Вступ-2019

Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі правила для абітурієнтів із Криму і Донбасу, як вступити до українського вишу.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Міносвіти
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