У КПІ скандал: ректора звинуватили в заробітку на здоров'ї студентів

Представники українського студентського антикорупційного руху Studwatch розповіли, що протягом 8 років на території КПІ функціонувала приватна клініка, яку організував ректор Михайло Згуровський.

Туди, замість безкоштовної студентської поліклініки, на платне обслуговування "направляли" іноземних студентів, які навчалися в КПІ, пише telegra.ph.

Окрім плати від студентів клініка також отримувала державне фінансування безпосередньо від КПІ. А деякий час приватна клініка в державному навчальному закладі взагалі функціонувала незаконно, не маючи відповідної ліцензії.

В кінці 1999 року, після міністерського крісла та вже на оновленій посаді ректора КПІ, Михайло Згуровський стає головою українського філіалу міжнародної, неурядової, некомерційної організації EDNES.

Ректор КПІ Михайло Згуровський

На початку 2000-х років на базі українського філіалу EDNES створюють Міжнародний центр телемедицини МЦТМ, а паралельно з цим в КПІ відкривають набір на кафедру медичної кібернетики та телемедицини, яку очолює професор та доктор медичних наук Валентин Яценко.

"Насправді ж, на території КПІ відкрили приватну клініку ТОВ “Міжнародний центр телемедицини”. Серед працівників КПІ МЦТМ називають "клінікою Згуровського", маючи на увазі, що вона існувала під його впливом. Рішення про створення МЦТМ приймав керівник українського філіалу EDNES, Михайло Згуровський", - йдеться у матеріалі.

Співзасновниками ТОВ "МЦТМ" у період його діяльності на базі КПІ були той самий Валентин Яценко, а також ТОВ "Інтертех" - компанія, бенефіціаром та керівником якої був двоюрідний племінник ректора Згуровського. Саме її дочірні організації отримали з бюджету КПІ понад 37 мільйонів гривень на будівництво і ремонти.

Головним бухгалтером ТОВ "МЦТМ" була Ольга Ярошевська - сестра першої дружини ректора Згуровського. Вона також була бухгалтером ТОВ "Інтертех". А спектр діяльності "Інтертех" у стінах КПІ був дуже широким - від ремонтів до медичного обслуговування.

"Фактично, протягом 8 років МЦТМ монопольно обслуговував іноземних студентів КПІ на основі прямих договорів. Іноземцям скоріш за все одразу пропонували проходити всі обстеження та загалом лікуватися в приватній клініці на території КПІ, аніж шукати щось інше. Про клініку навіть писали в університетській газеті "Київський Політехнік" у 2006 році. У рекламі МЦТМ для іноземних студентів йдеться про те, що на початку року кожен з них має пройти обов’язковий медичний огляд у центрі, і потім обслуговуватися там протягом року", - сказано у статті.

Підрахувати скільки всього сотень тисяч або мільйонів гривень ТОВ "МЦТМ" отримало від КПІ неможливо через давнину подій. У відповіді на запит КПІ стверджує, що вони не мають інформації скільки саме віддали Центру телемедицини.

Крім того, законодавством передбачено, що для провадження господарської діяльності з медичної практики необхідно мати ліцензію від Міністерства охорони здоров’я. А відповідно до відповіді МОЗ на запит, у період з середини 2005 року по 2009 рік МЦТМ такої ліцензії не мав.

У 2008 році МЦТМ завершив свою діяльність на території КПІ. І хоча сьогодні центр працює в іншій лікарні Солом’янського району столиці, юридична особа все ще зареєстрована за старою адресою.

нещодавно з’ясувалося, що схеми адміністрації КПІ за участі іноземних студентів не закінчились. У 2019 році повідомлялося, що СБУ підозрює адміністрацію КПІ в незаконному привласненні коштів іноземних студентів. Іноземці прибували в Україну під виглядом студентів, а потім приватні компанії незаконно легалізували їх в Україні або ЄС, за що адміністрації кількох українських закладів вищої освіти, ймовірно, отримували частину грошей.

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