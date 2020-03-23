У гуртожитку Київського інституту музики імені Р.М. Глієра закрили 66 студентів на карантин, які на кілька днів залишилися без їжі та води.

Такі заходи офіційно вжили 17 березня, тому що в гуртожитку також мешкав хлопець, який захворів на коронавірус, пише Українська Правда.

"Діти були кинуті напризволяще – вони на три дні залишились без харчування, лише 20 березня силами колишнього студента університету Антона Солов’єнка організували збір коштів і закупили продукти і воду", – розповів викладач інституту В’ячеслав Дєдковський.

Проте службові працівники гуртожитку правил карантину не дотримуються. За словами Дєдковського, у гуртожитку перебувають вахтер, охоронець, вихователь і комендант, які приходять туди на роботу і виходять, коли йдуть додому.

За словами одного зі студентів, який залишився на карантині у гуртожитку і попросив не називати його імені, їх попросили покинути гуртожиток, ще коли хворого хлопця госпіталізували. Але дехто не зміг поїхати через роботу та інші проблеми.

У київському гуртожитку студентів залишили без води та їжі через карантин Кореспондент

Ректор університету Олександр Злотник запевнив, що проблема вже вирішена, студенти усім забезпечені, підозри на коронавірус у госпіталізованих не підтвердились, але карантин знімуть, коли мине два тижні.

Він розповів, що двічі на день студенти заміряють температуру тіла і передають інформацію до студентської поліклініки. Наразі хворих не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві скасували прийом дітей до перших класів.

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