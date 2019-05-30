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У Києві з'явився американський шкільний автобус

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На столичному Печерську помітили шкільний автобус із США.

Судячи з автомобільного номеру, транспортний засіб належить одній з елітних приватних київських шкіл.

Знімок автобуса опублікував у мережі журналіст Євген Руденко.

"Печерськ. Рука Держдепу", - написав він жартома.

У Києві з'явився американський шкільний автобус

Навчання школі, чий автобус помітили на Печерську, коштує близько 200 тисяч гривень на рік.

У Києві з'явився американський шкільний автобус

При цьому в США на таких самих автобусах доставляють до місця навчання школярів звичайних безкоштовних муніципальних шкіл. Понад 25 мільйонів американських дітей дістаються до освітніх установ і назад на шкільних автобусах, кожен з яких перевозить від 30 до 90 юних пасажирів за раз. На цих же авто дітей активно возять на екскурсії.

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