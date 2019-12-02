У Києві запустили креативну виставку про українських вчителів: фото

У вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності" в Києві презентували фотовиставку "#ВчителіВажливі", де зібрані історії десяти педагогів із різних куточків України.

Фотопроєкт створила ГС "Освіторія" разом із Київським метрополітеном у межах Global Teacher Prize Ukraine – національної премії для вчителів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Вечірній Київ (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Серед них – 72-річний чемпіон України, Європи та світу з гирьового спорту та шкільний учитель фізкультури, вчителька біології, яка створила власний дендропарк, тифлопедагог, яка працює з дітьми з глибоким порушенням зору, та інші освітяни, що надихають своєю щоденною роботою.

Зазначається, що виставка розміщена у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності" до 27 грудня.

У Києві запустили креативну виставку про українських вчителів Вечірній Київ

У Києві запустили креативну виставку про українських вчителів Вечірній Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращі вчителі України знялися у кліпі гурту ТНМК.

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