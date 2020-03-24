У Києві заговорили про продовження карантину у школах

Навчальний процес у школах та університетах Києва буде відновлено після покращення епідемічної ситуації в місті.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Нагадаємо, 12 березня у Києві були закриті всі навчальні заклади на карантин.
У Києві заговорили про продовження карантину в школах
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"Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу, бо боротьба з цією хворобою в Україні тільки починається. Коли ситуація нормалізується, зможемо говорити про відновлення. Ми робимо все, щоб у Києві було дистанційне навчання", – заявив Кличко.
Також мер додав, що телеканал Київ транслює телеуроки для школярів. А вчителі дають завдання і створюють навчальну програму онлайн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що ЗНО в Україні може не відбутися.
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