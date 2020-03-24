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У Києві заговорили про продовження карантину у школах

1.4т
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Навчальний процес у школах та університетах Києва буде відновлено після покращення епідемічної ситуації в місті.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нагадаємо, 12 березня у Києві були закриті всі навчальні заклади на карантин.

У Києві заговорили про продовження карантину в школах

У Києві заговорили про продовження карантину в школах

ЧЕline

"Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу, бо боротьба з цією хворобою в Україні тільки починається. Коли ситуація нормалізується, зможемо говорити про відновлення. Ми робимо все, щоб у Києві було дистанційне навчання", – заявив Кличко.

Також мер додав, що телеканал Київ транслює телеуроки для школярів. А вчителі дають завдання і створюють навчальну програму онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що ЗНО в Україні може не відбутися.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області школа
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
школа карантин
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
В СМИ информация, что Кличко грозится закрыть Киев на въезд и выезд! Может, их всех, умных чиновников, проспавших пандемию и распродавших мед средства, самих закрыть, чтобы прежде думали, а потом делали?
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Моя Школа